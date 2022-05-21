شعراوى: فوز مصر بتنظيم المنتدى الحضرى العالمى تعبير عن تقدير المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - والتقى شعراوى، مع ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، على هامش مشاركته فى القمة والتى ستختتم أعمالها اليوم السبت وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التى تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية فى عدد من الملفات المشتركة، وعرض أهم الخطوات التنسيقية التى قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للبدء فى إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى فى 2024 بالقاهرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، إن فوز الملف المصرى هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولى لما حققته الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضرى التى تتم وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن ملف استضافة هذا الحدث العالمى يعد الحدث الأهم على الأجندة الحضرية العالمية تم بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وشدد شعراوى، على سعى الحكومة لتخرج من جديد مصر بمشهد حضارى أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولى الهام ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محليا وإقليميا وعالميا.

ومن جانبها أعربت ميمونة محمد شريف، عن تقديرها للإهتمام الذى حظى به الوفد رفيع المستوى من البرنامج والذى زار مصر مؤخرا وأجرى مباحثات فى وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان والتى تم فيها التوافق على بنود اتفاق الاستضافة للمنتدى الحضرى العالمى 2024، والتى سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى الحضرى القادم فى دورته "الحادية عشر" فى مدينة كاتيوس ببولندا خلال الفترة من 26-30 يونيو 2022.

وأشارت إلى تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضرى بالقاهرة مطلع عام 2024، مشيرة إلى أن الكثير ينظر لهذا المؤتمر بوصفة حدثا هاما ولدينا كل الثقة بأن مصر قادرة على إدارته وإخراجه فى أفضل صورة ممكنة.

كما أعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تطلعها للقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليشهد حفل توقيع اتفاقية استضافة المنتدى ونقل العلم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن التنمية العمرانية كسبب من أسباب التغير المناخى كانت محل اهتمام ومناقشة فى مؤتمر يوم المدن العالمى والذى استضافته محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر الماضى والذى حضره رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه بحثت خلال لقائها معه أهمية تجنب الآثار الجانبية للتمدد العمرانى الغير مخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وخطورة ذلك على البيئة.

وأوضحت أنها اقترحت على رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عقد منتدى لبحث آثار التنمية العمرانية على التغيرات المناخية، وطلبت من وزير التنمية المحلية نقل هذا الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء.