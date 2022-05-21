حياة كريمة.. برنامج الأغذية العالمى: هناك فرصة لتعميم المبادرة بدول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - واجتمع شعراوى، مع وزير اللامركزية الكينى ومحافظ مدينة كيسومو، وذلك بمشاركة كل من عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تقدير الدولة المصرية لجمهورية كينيا قيادة وحكومة وشعبا عن كرم الاستضافة للوفد المصرى المشارك فى فعاليات القمة الإفريقية، وكذلك تقدير مصر لجهود الحكومة الكينية على استضافة ونجاح القمة فى دورتها الحالية التى ركزت على قضايا محورية على رأسها دور المدن الوسيطة بأفريقيا فى تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة وكذلك موضوعات تغير المناخ ودور الإدارة المحلية فى وضع مخططات لمواجهة التحديات المتزايدة التى تواجه المدن الإفريقية.

وأكد الوزير، قوة ومتانة العلاقات المصرية الكينية والتى تتمتع بروابط قوية، خصوصا فى ظل تنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكينى اوهورو كينياتا.

وشهد اللقاء استعراض بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارتين والمحافظات والمدن الكينية والمصرية وبعض المجالات التى يمكن الاستفادة منها فى مصر ونقلها الى الجانب الكينى، لا سيما فيما يخص التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر فى البلدين.

ومن جانبه أكد وزير اللامركزية فى كينيا، أن العلاقات المصرية الكينية تشهد تطورا فى جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك، وأشاد الوزير بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى.

ومن ناحية أخرى التقى وزير التنمية المحلية، مع نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لإقليم جنوب القارة الإفريقية، وأكد شعراوى على العلاقة الجيدة التى تربط بين الوزارة والمكتب الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة وما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

كما عرض وزير التنمية المحلية، لملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطوير الريف المصرى والتى يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية على أرض المحافظات لتحسين حياة ملايين المواطنين.

ومن جانبه أعرب مسؤول البرنامج عن رغبة عدد من دول منطقة جنوب القارة الإفريقية بزيارة مصر للتعرف على أرض الواقع حول ما تشهده القرى المصرية من تطوير فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وما هى القطاعات الرئيسية التى يتدخل فيها البرنامج وآثر ذلك على جودة حياة المواطنين ومستواهم المعيشية بالإضافة إلى دراسة إمكانية حضور دورات تدريبية لكيفية التخطيط والمتابعة وتصميم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بالأسلوب المتبع فى "حياة كريمة".

وأكد نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى أن "حياة كريمة" تعد نموذج جيد وناجح وهناك فرصة لتعميمها وإطلاق مبادرات مشابهه لها على مستوى قارة إفريقيا.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، على ترحيب الحكومة المصرية بنقل تجربة "حياة كريمة" لجميع دول القارة الإفريقية وتقديم الدعم الفنى والتقنى من الوزارات المعنية التى تتابع تنفيذها وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية.