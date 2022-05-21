حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 21-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 21-5-2022

إنّه يوم حظّك حيث يعدك الفلك بانفراجات منتظرة ومن ناحية ثانية لا قيود ولا إلتزامات تحددّك وتقيّدك ..قد تتلقى دعم من أشخاص نافذين أو أصدقاء موثوقين ..الوضع ملائم لكي تحصل على فوائد ومكاسب مادية.. فقط تجنّب الفوضى وحافظ على المواعيد ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : هناك حالة فلكيّة لصالحك والأخبار والتطورات تشعرك بالطمأنينة وتكون جاذبيتك عالية وتميل للصداقة أكثر.. وأفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والقوس والدلو والجدي والأسد .

حظك اليوم برج الثور السبت 21-5-2022

تقضي يوماً قد لا يرضي طموحك وتوقعاتك.. فهناك أمور لاتكتمل وتسويفات أيضاً ويكون تركيزك أقل كما تفكيرك بعيداً عن المعطيات والواقع ..تهتمّ لكلام الناس الذي يؤثر على ثقتك بنفسك وعلى مكانتك ..لكن تذكّر سوف ترتفع حظوظك بسبب سعادة الزهرة ..مزاجك يكون 65% ..العاطفة : فقط هذا اليوم ستكون غير مرتاحاً بأمور العاطفة ولكن باليوم التالي تنقلب الأوضاع تماماً لذا حافظ على الروتين ..وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والعقرب والحوت والثور والجدي ..

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 21-5-2022

أمامك يوم مميّز ومريح ..كما تتصيّد فرص متعددة وبإمكانك القيام برحلة أو تستجمّ بالطبيعة مهما كانت خططك ستشعرك ببعض التغيير والتجديد.. تبدو شخص منفتح متجددّ ونشيط بإنجاز العمل وصاحب ذكاء وبديهة وتستطيع إثبات جدارتك.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : جاذبيتك ملفتة وهناك علاقة تشبه الصداقة تشعرك بتقارب فكري ..وأفضل شريك خلال يومك الأسد والحمل والدلو والميزان والجوزاء والقوس .

حظك اليوم برج السرطان السبت 21-5-2022

يوم لابأس به والحلول مؤجلة قليلاً.. تبدو مشتت الانتباه وتشعر أنّ ظروفك ليست كما تريد.. ربما تستسلم للوضع وتبدي عصبيّة.. تعيش خوف وقلق داخليّ.. لكن الأمر الإيجابي هو دعم الزهرة لك الحالة تلك تعطيك حظوظ وتسرّع لك التطورات خلال الأيام المقبلة.. مزاجك يكون 65% ..العاطفة : قد تصبح أكثر شغفاً هذه الفترة ولديك يوم جيّد والذي يناسب توطيد علاقة ويعطيك حسّاً عالياً.. وأفضل شريك خلال يومك العقرب والثور والحوت والجدي والسرطان والعذراء .

حظك اليوم برج الأسد السبت 21-5-2022

لديك يوم مليء بالتجديد و لامللَ خلاله ..تبدو اجتماعيّاً مشاركاً بكلّ نشاط فيه أطراف متعددة ..تقضي وقت جيّد بصحبة معارفك ومن تثق بهم وتشعر أكثر بالراحة النفسيّة.. لديك فرص بالعمل والشراكة و العاطفة.. تتغلّب على المنافسين وتكيد من يحسدك ..مزاجك يكون 80% ..العاطفة : تبدي اهتمام بأمور الحب والمشاعر وتكون متصالح ومنسجم اكثر مع الشريك وتستطيع أن تناقشه بما تريعد ..وأفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والدلو والقوس والعقرب والأسد .

حظك اليوم برج العذراء السبت 21-5-2022

عندك بعض الهموم وخاصّة بنواحي عائلية وبوضع قد لايكون مريحاً بالعمل وبأمور شخصية.. ستشعر بالتعب الجسديّ من تراكم المسؤوليّات والأعمال ..تهتمّ بأمور روتينيّة ودفع مستحقات وغيرها ..حاول أن تجد وقتاً للراحة ولنفسك وانتبه للصحّة.. مزاجك يكون 65% ..العاطفة : تعيش بهذا اليوم بعض المنغّصات تشعر أنك ضائع والشريك لا يشعر بك الافضل أن تتكلّم وتكون صريح.. وأفضل شريك خلال يومك العقرب والسرطان والثور والعذراء والحوت والجدي .

حظك اليوم برج الميزان السبت 21-5-2022

أمامك يوم رائع فيه تجديد وترفيه وتسلية ومرح وبإمكانك أن تربح وتكسب و تعتمد على الحظ ..تبدو مندفع وجريء باتخاذ القرارات وتعرف تماماً ماتريد.. مليء بالنشاط ومتحررّ ..وقت ملائم للشراء والتواصل.. أو للقيام بأعمال متعددة تبدو شخصاً مؤثّراً بغيرك فضولي ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : جاذبيتك عالية وبشكل عام حظوظك جيّدة لكنك لستَ مستعدّاً للخوض بشيء جديد ..يوم للتسلية والتواصل.. وأفضل شريك خلال يومك الأسد والحمل والدلو والقوس والميزان والجوزاء .

حظك اليوم برج العقرب السبت 21-5-2022

يومك لايخلو من التعب وتكون مشغول بأمور كثيرة وقد لاتؤدي ماعليك باتقان أو تلتهي بعدة أمور بنفس الوقت.. هناك هموم عائلية ضمن المنزل ومحيطك الأسريّ.. الشيء الإيجابيّ هو موقع الزهرة ما يعطيك ظروف أفضل شخصيّاً خاصّة بنواحي ماديّة.. مزاجك يكون 70% ..العاطفة : بهذا اليوم تبدو مترددّاً قد لاتستطيع القيام بمبادرة إذ تخاف النتائج لكن بالأيام المقبلة حظوظك مضمونة أكثر ..وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والعقرب والحوت والجدي والثور والأسد .

حظك اليوم برج القوس السبت 21-5-2022

تبدو حظوظك جيّدة لهذا اليوم .. هو ملائم للتواصل وللحلول ولتساعد غيرك.. ظروفك تسير للأفضل ولديك ثقة كبيرة بالنفس ..تقوم بتنقلات قصيرة قريبة ليست بعيدة لإنجاز بعض الأمور وتبدو نشيطاً وتعيش تجديد ..كما تتواصل اكثر وفضولك كبير لمعرفة معلومات جديدة.. مزاجك 85% ..العاطفة : تبدو بهذا اليوم متكلّم بارع وتتواصل وتحب أن تلفت نظر بجاذبيتك وحديثك ..وأفضل شريك خلال يومك الحمل والقوس والدلو والجدي والجوزاء والدلو والميزان .

حظك اليوم برج الجدي السبت 21-5-2022

يومك جيّد للربح والمكاسب الماديّة ولتهتمّ بأمور رفاهيتك.. هناك مستجدات تخصّ نواحي العمل والحصول على السيولة بسبب حالة فلكية جيدة وخاصّة تواجد زوايا استثنائيّة حيث تتلقّى الدعم الفلكيّ المطلوب كما تكثر المكاسب والأرباح والعلاقات تثمر لصالحك.. مزاجك يكون 70% ..العاطفة : لديك خلال اليوم وضعاً روتينيّاً لكنك تشعر بحاجة لنوع من التجديد وتشعر بالوحدة ربما ..إنما الفترة المقبلة مليئة بالتجديد.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعقرب والحوت والثور والجدي والحمل والعذراء .

حظك اليوم برج الدلو السبت 21-5-2022

أمامك يوم أكثر من جيّد ستحالفك فيه الحظوظ المتعددة حيث تتمتّع بالنشاط والتفاؤل و القمر يستمرّ بتواجده لديك ليعطيك الذكاء والجاذبية والطبع الإيجابيّ والمتسامح ..حاول أن تستغلّ اليوم لصالحك ..فضولك يقودك لاكتشاف بعض الحقائق ..وتكسب إذا غامرت هذه الفترة ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : محبوب وطاقتك العاطفية عالية ولديك أفضل ظروف بهذا اليوم الذي يحمل التجديد.. وأفضل شريك خلال يومك الحمل والميزان والأسد والجوزاء والدلو والقوس .

حظك اليوم برج الحوت السبت 21-5-2022

يومك هذا لايعدك بشيء غير أنه يجعلك أكثر ميل للعزلة والكآبة ..تبدو حالم وغير واقعيّ وتميل للمبالغة بأفعالك ويكون كلامك فظّاً تجاه من حولك.. تتحاشى أن تندمج بالناس وتفضّل أجواءك الهادئة ..تشعر أنك ضحيّة الظروف.. لكن عصر اليوم التالي تنعكس الأحوال لتكون لصالحك ..مزاجك يكون 60% ..العاطفة : تميل للتخيّل وتتهرّب من الحقائق بهذا اليوم أو لديك شعور بالندم قويّ يسيطر عليك وتتذكر الماضي.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والجدي والعذراء والعقرب والحوت والحمل والثور .