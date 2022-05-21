بعد تحذيرات الأرصاد.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح من (4 إلى 5) درجات مئوية ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد





ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وسيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومعلى محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 17

وادى النطرون 29 18

طنطا 28 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 18

بلطيم 27 18

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 26 15

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 30 18

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 30 18

نخل 30 13

نويبع 34 20

طابا 31 18

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 29 19

بنى سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

ادفو 36 22

أبوسمبل 36 23

الوادى الجديد 34 22

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 25

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 26