انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المديرية، الانتهاء من وضع الامتحانات وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، كما تم تجهيز اللجان وتعقيمها، والتنبيه على المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الطلاب.
ونبهت المديرية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول إلى داخل اللجان، تجنباً لتطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال بالنظام العام للامتحان، والذى يقضى بمصادرة أدوات الغش أو الشروع فيه، وإلغاء امتحان الطالب بعد تحرير محضر ضده.
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