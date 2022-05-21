مفتى الجمهورية يصل إلى أرض الوطن بعد زيارته لبريطانيا

وألقى المفتى كلمته التاريخية أمام مجلسَى العموم واللوردات البريطانى، والتى حازت تفاعلًا كبيرًا من قِبل أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين، كما ألقى محاضرة مهمة فى جامعة أكسفورد العريقة، والتقى بعدد من رجال الدولة بالمملكة المتحدة.
وتوجه المفتى بخالص الشكر إلى شريف كامل سفير مصر فى بريطانيا، وطاقم السفارة، على ما بذلوه من مجهود لإنجاح الزيارة وتيسيرها.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية: "سنستمر فى التواصل الفعال مع العالم لتوضيح صورة الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة".
وأشار نجم، إلى أنه سيكون هناك العديد من المبادرات والمشروعات المهمة التى سوف تعمل الدار عليها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التواصل الفعال مع العالم لنشر صحيح الدين استمرارًا لنجاح هذه الزيارة.
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