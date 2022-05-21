الأرصاد تحذر اليوم من رياح مثيرة للأتربة والرمال

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية، إنه مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة أدت إلى تلطيف الأجواء واعتدال فى درجات الحرارة حيث درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.





كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف نتيجة دخول الهواء البارد . ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال فى درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال ٤٨ساعة القادمة.

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