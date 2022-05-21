مقارئ ومجالس إفتاء.. الأوقاف تعلن عن أنشطة جديدة للسيدات بالمساجد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتى بعد النجاح المبهر لعمل الواعظات فى وزارة الأوقاف فى مختلف المجالات واعظة وكاتبة ومشاركة فى البرامج الإعلامية المتعددة مرئية ومسموعة.

وقالت، إنها تقدمها مفتية للنساء فى قضايا المرأة وشئونها من خلال انطلاق أول أربعة مجالس للإفتاء فى قضايا المرأة وشئونها على يد أربعة من أفضل الواعظات المؤهلات لذلك من خلال العديد من الدورات المتخصصة فى هذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتبع إقامة هذه المجالس الإفتائية الأربعة العديد من هذه المجالس، وستكون البداية من اليوم السبت على النحو التالى :

- الواعظة/ نيفين مختار بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء.

٢ - الواعظة/ يمنى أبو النصر بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء .

٣- الواعظة/ وفاء عبد السلام بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء.

٤- الواعظة/ جيهان ياسين بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء.