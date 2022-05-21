مرصد الأزهر يتضامن مع اللاعب إدريسا جاى

جدة - نرمين السيد - أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رفضة لمحاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية فى تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي، التى تتنافى مع الفطرة الإنسانية، داعيًا الجميع إلى المشاركة فى الجهود الفردية أو الجماعية للتصدى لتلك المحاولات.





وأكد المرصد، انطلاقًا من الوعى بخطورة مثل هذه الإجراءات، دعمه لموقف اللاعب السنغالى "إدريسا جاي" الذى استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة فى مباراة فريقه "باريس سان جيرمان" أمام نظيره "مونبيليه" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدورى الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي.

وشدد المرصد على أن إجبار اللاعب أو أى شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التى تنادى بها المجتمعات الأوروبية.

وقال إنه يقدِّر موقف الرئيس السنغالى "ماكى سال" لدعمه موقف اللاعب "إدريسا جاي" وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: "قناعاته الدينية يجب أن تحترم".