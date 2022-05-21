"التضامن" تستعد لإجراء قرعة حج الجمعيات إلكترونيا واختيار 3 آلاف حاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:29 صباحاً - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإجراء قرعة الحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا، لاختيار 3000 من أعضاء الجمعيات الأهلية للفوز بتأشيرة الحج هذا العام بعد تخفيض عدد التأشيرات من 12 ألف إلى 3 آلاف تأشيرة، نظرا للإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية بسبب الأوضاع الراهنة نتيجة فيروس كورونا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أنه تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات.

وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على تأشيرة الحج أيضا، ألا يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.