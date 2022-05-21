لأول مرة.. انطلاق مقارئ القرآن الكريم للسيدات بإشراف واعظات ومحفظات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى بيان الليلة: فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، وفى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، وفى إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها فى الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية، تنطلق لأول مرة مقارئ القرآن الكريم للسيدات بإشراف واعظات ومحفظات وزارة الأوقاف المعتمدات، والبداية بعشرة مساجد على النحو التالى:

مقرأة مسجد عمر بن الخطاب، القاهرة الجديدة تحت إشراف الواعظة دينا محمد حسن جدامى، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع ، ومقرأة مسجد السيدة زينب، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة وفاء عبد السلام ، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومقرأة مسجد عثمان بن عفان، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة أمينة ثابت السفرى، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع.

وأضاف وزير الأوقاف: كما ستنطلق مقرأة مسجد آل شكرى، التجمع الأول، القاهرة، تحت إشراف الواعظة نرفان محمود عبد الله، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الخميس من كل أسبوع، ومقرأة مسجد الباز، القاهرة، تحت إشراف الواعظة أمانى على محمد مرشدى، وذلك عقب صلاة العصر يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومقرأة مسجد الرحمة، التجمع الأول، تحت إشراف الواعظة هالة محمد معوض، وذلك عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومقرأة مسجد الكريم، القاهرة، تحت إشراف الواعظة منى عثمان عبد الرحمن، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم السبت من كل أسبوع، ومقرأة مسجد القدس، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة إيمان محمد صبحى، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ومقرأة مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة ميرفت عزت، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع، ومقرأة مسجد نادى الصيد، الجيزة، تحت إشراف الواعظة كاميليا محمد كامل إسماعيل، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وفى سياق متصل، وفى إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم، وفى ضوء عودة الأنشطة القرآنية للمساجد على مستوى الجمهورية، انطلقت مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور فى ربوع الجمهورية عقب صلاة العصر اليوم الجمعة، حيث عُقدت المقارئ للجمهور بمساجد: النور بالعباسية والسلطان أبوالعلا بالقاهرة، ونادى الصيد بالدقى، والاستقامة بميدان الجيزة، والحصرى بأكتوبر، وعبدالفتاح الحسينى بوسط الجيزة، والوحدة بالكوم الأحمر بأوسيم.