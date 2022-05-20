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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /698962/عميل-بنك-القاهرة-يطالب-بفتح-تحقيق-غياب-الأمانة-والمصدتقية-وتضليل-من-الموظفين

استنكر عميل بنك القاهرة التعامل مع موظفي المصرف، مشيرًا إلى غياب المصداقية والأمانة في التعامل مع بنك القاهرة على حد وصفه، يرصد دوت الخليج شكواه ضمن شكاوي عملاء بنك القاهرة المختلفة.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

قال أحد عملاء بنك القاهرة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك، "بنك القاهرة السلام عليكم بكل أسف شديد انا اتعرضت لخسارة كبيرة جدا في بنك القاهرة بسبب عدم أمانة وعدم مصداقية وتضليل من احدي موظفي بنك القاهرة بالإسكندرية وذلك لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه وانا في مشكلة ونفسية محطمة بسبب هذا".

وأضاف: "التمس من السيد رئيس مجلس ادارة البنك الاستاذ طارق فايد ان يفتح تحقيق لمحاربة فساد بعض موظفيه وارجاع الحق ليمشكلتي تتلخص في انه استقبلت تليفون من خدمة عملاء بنك القاهرة يخبرني فيه بمراجعة فرع البنك اللي اتعامل معه منذ اكثر من ٢٠عاما لاني عميلة مميزة وهناك اوعية استثمارية في البنك اروح اعمله وهي خدمة مقدمةدمن البنك لعملائه

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بنك القاهرة

واستكمل "المهم ذهبت الي فرع البنك بالاسكندرية وحظي التعيس اوقعني مع موظف ليس لديه اي مصداقية في عرض الامور وشرح لي اني لاني عميلة مميزة البنك سيمنح لي مبلغ كبير مصري بضمان شهاداتي الدولارية واخبرته مرار وتكرار انه لايقترب من حسابي الدولاري اطلاقا وأكد لي انه لم يقترب من شهاداتي الدولارية وطبع لي برند بشهادات الدولار وانها مما هي ام تمس واخبرني انه بضمان الدولار حيث ان حسابي بالدولار اكبر من حسابي المصري ولذلك عمل الشهادة بضمان الدولارالبنك حيعمل اي شهادة بربح 10% لمدة ٥سنوات وليس مطلوب مني اي شيء وانها خدمة للعملاء وكل ما هو مطلوب مني انه متي يتوافر لدي دولار اسدد تمن".

وتابع: "الشهادة ولثقتي في موظفي البنك اللي لاتعامل معه منذ ٢٠سنة ولوجود مديرته اللي أعرفها منذ تعاملي في البنك وكل ما اقول فهميني، تقول لي لاتقلقي ان شاء الله احنا عاملين لكي استثمار ممتاز جدا ولثقتي اني باتعامل مع موظفي بنك حكومي ولعدم معرفتي او درايتي بالمعاملات والتوعيه الاستثمارية بالبنوك ولاني ذاهبة للبنك وكل تفكيري في الاستثمار كما ابلغوني في مكالمة خدمة العملاء لم يخطر ابدا في فكري ان موظف البنك استغل سذاجتي وجهلي بالمعاملات البنكيه ومعرفتي وثقتي فيهم ولان الموظفة الكبيرة بالبنك اخبرتني ألا اخاف وطلبت قبل توقيعي للاسف انه اخذ نسخة من الورق رفضوا وقالوا لي ممنوع اعطاء العميل صورة من الابليكشن الخاص بالمعاملة المزعومة انها استثماروطبعا ام اقرأ شيء لًانهم باتعامل معهم بحب وثقة زايدة ولانهم طمنوني انه استثمار مربح قمت بالتوقيع رغم شكوك في نفسي ".

وعلق "المهم بعد فترة ذهبت للبنك لافتح حساب لاصدار دفتر شيكات ولاهدار مع الموظف في المعاملة اللي اصدرها لي اخبرني ان البنك بيحصل مني فوايدذشهادات الدولار.. ووقتها شكيت فيما تم لي وذهبت الي فرع اخر لاستفسر عما تم لي وكانت الطامة الكبري".

وأختتم عميل بنك القاهرة بقوله الموظف الغير صادق والغير امين عمل لي حاجة اسمها جاري مدين وسئلت يعني ايه قال لي يعني قرض شخصي وحسبي الله ونعم الوكيل انا رايحة البنك استثمر ادخلني في قرض دون علمي والمصيبة انه عمل لي ٢قرض واحد بالدولار واخر بالمصري وانه قام بتحويل الدولار لمصري وعمل لي شهادة مصري ولازما عليه اسدها دولار ودون علمي والله والله هذا ما عرفته بعد كده رغم تاكيدي مرار وتكرار وامام موظفة تعرفيني تمام المعرفة واخبروني ان دولارتي كما هي واستغلوا بساطتي وثقتي فيهم ودخلوني في قروض وفوائد وخسائر فادحة، وكلمت خدمة العملاء وقدمت شكوي وقدمت شكوي لكافة الجهات المعنية،قدمت شكوي للبنك المركزي بتاريخ ٥ابريل وقمت بارسال جوابات بعلم الوصول لكل من رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة والمدير الاقليمي في الاسكندرية ولمدير المعاملات المصرفية بالبنك ولم استلم اي رد".

وأشار إلى أن موظف بنك القاهرة وفر الإسكندرية يحقق مكاسب بعدم الأمانة والمصداقية مع العملاء هم إساءة لبنك عريق قبل أي مكسب شخصي لأنفسهم".