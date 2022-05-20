العميدة السابقة لكلية النانو تكنولوجى تحصل على وسام فارس

جدة - نرمين السيد - حصلت الدكتورة هدى أبوشادى الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى سابقًا، على تكريم من السفارة الفرنسية وتقلدت وسام فارس أكاديمى، والذى يُعد من الأوسمة الرفيعة التى يمنحها رئيس الوزراء الفرنسى.





وقدم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التهنئة للدكتورة هدى أبوشادى، مشيدًا باسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة فى العديد من المشروعات التى تخدم العلم والدولة المصرية، وتنظيمها من خلال وظيفتها بجامعة القاهرة للعديد من ورش العمل الناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس الإيمان بدور العلم فى صناعة مستقبل الأوطان وتقدم الدول والمجتمعات.

بدوره، قال الدكتور محمد الخشت، إن تكريم علماء وباحثى جامعة القاهرة وباحثيها فى المحافل الدولية العلمية يُمثل تتويجًا للجهود العلمية المستفيضة لأبناء الجامعة المتميزين والراغبين فى المساهمة فى خدمة مجتمعهم وقضاياه وبناء الجمهورية الجديدة والمستقبل الأفضل، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى نقل مخرجات البحث العلمى إلى أرض الواقع، وخدمة الإنسان فى حل مشاكله، وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم لعلمائها فى مختلف التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانتها محليًا ودوليًا.

يُذكر أن الدكتورة هدى أبوشادى لها إسهامات وأبحاث علمية متميزة فى مجال الفيزياء شملت الوقاية الإشعاعية للفيزياء النووية والطبية والنانو تكنولوجى، وتعاونت فى العديد من الأبحاث مع هيئات علمية وبحثية فرنسية مثل هيئة الطاقة الذرية الفرنسية والمركز القومى للبحوث وكلية الهندسة البوليتكنيك بباريس ووزارة الصحة الفرنسية، كما ساهمت فى ترجمة موسوعة جامعة لكل المعارف بالتعاون مع كل من المركز الثقافى الفرنسى والمجلس الأعلى للثقافة، وعقدت العديد من الاتفاقيات، وعملت على المساهمة فى سفر العديد من الفنيين والطلاب إلى فرنسا لتلقى التدريب فى مجال العلوم الفيزيائية.