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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 10:49 مساءً - محمد السيد - /698960/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يشكو-السيستم-واقع-والخدمة-Waiting

كشف عميل البنك العربي الأفريقي عن معاناته من ضعف نظام التشغيل وأداء الخدمات التى يقدمها البنك العربي الأفريقي فضلا عن تجاهل خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي لشكواه أو مساعدته، ويستعرض دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي حول سؤء الخدمة المقدمة.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

قال عميل البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"،: "فرعين البنك العربي الأفريقي في التجمع السيستم فيهم واقع .. وطبعا في Waiting فوق ال 200 شخص على فرع آخره يخدم ٢٠٠ شخص في اليوم كله مش في نفس الوقت".

وتابع: "قلت احاول محاولة بائسة واجرب الاتصال بخدمة العملاء للسؤال عن أي فرع شغال قالتلي أن كل الفروع شغالة، حاولت اقولها اني قدام البنك العربي الأفريقي والفرع مش شغال قالتلي مجاليش أميل رسمي فلو هتسالني عن أي فرع فكل الفروع شغالة ".

وأضاف: "على رأي صديق اظن الـ Fintech الوحيد اللي ممكن يكون مرتبط بالبنوك في مصر هو أن موظفين البنوك بدأوا باستخدام الكمبيوتر بدل الورقة والقلم".