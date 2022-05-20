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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 10:49 مساءً - محمد السيد - /698961/الأزهر-اتخاذ-فرنسا-موقفا-من-إسلام-اللاعب-ادريسا-جاي-يتنافى-مع-حقوق-الإنسان

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رفضه محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي والتي تتنافى مع الفطرة الإنسانية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات.

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وأوضح أنه انطلاقًا من الوعى بخطورة مثل هذه الإجراءات، فإنه يدعم موقف اللاعب السنغالي "إدريسا جاي" والذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة فريقه "باريس سان جيرمان" أمام نظيره "مونبيليه" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي.

وشدد المرصد على أن إجبار اللاعب أو أي شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية.

أول تعليق من الأزهرعلى رفض اللاعب السنغالي "إدريسا جاي" لتطبيع الشذوذ الجنسي

وأعرب عن تقديره لموقف الرئيس السنغالي "ماكي سال" لدعمه موقف اللاعب "إدريسا جاي" وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: "قناعاته الدينية يجب أن تحترم".