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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين في موقع دعم مصر 2022، الذي يعاني من ضغط شديد في عمليات التسجيل في الساعات الأخيرة الماضية، لذا نكشف لكم في موقعكم الإلكتروني ثقفني أسرع طريقة لتسجيل رقم الموبايل الطاقة التموينية، وفقاً لعدة خطوات بسيطة نوضحها إليكم في هذا التقرير.

طريقة تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين في موقع دعم مصر 2022

أوضحت وزارة التموين المصرية منذ عدة أيام قليلة ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية للمستفيدين للدعم، ويأتي هذا التحديث لتجنب حصول غير المستفيدين إلى هذا الدعم الشهري واليومي، ونفس التوقيت الذي صرح الدكتور على مصلحي عن أهمية التسجيل وتحديث البيانات على موقع دعم مصر في الوقت الذي طمأن فيه المواطنين بعدم حذف أي بطاقة تموينية لم تقم بتحديث البيانات، لذا يمكنكم الدخول الآن على رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.

مميزات تسجيل أرقام الهاتف في موقع دعم مصر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ضرورة تحديث وتسجيل البيانات وخاصة رقم الهاتف في موقع دعم مصر يأتي أهميته على تواصل وزارة التموين مع المواطنين المستفيدين في حالة تعطل أو شكوي من خدمة معينة، وأضاف وزارة التموين أن المدة المقررة للانتهاء من عملية التسجيل في موقع دعم مصر تأتي بنهاية اليوم الأخير من شهر يونيو 2022، وأشار الوزير أن عدد من المستفيدين من الدعم الشهري من عيش ومواد تموينية يتجاوز 72 مليون مواطن مصري.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

منعا إلى تكدس المواطنين والزحام الشديد كشفت وزارة التموين أن عمليات التحديثات الجديدة تتم إلكترونيا بواسطة الدخول إلى رابط موقع دعم مصر، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على لينك موقع دعم مصر. اختيار الخدمات التموينية. تحديد زر إعادة إرسال بيانات الرقم السري. كتابة رقم الجوال. تسجيل رقم البطاقة التموينية. الضغط على الرقم السري.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين في موقع دعم مصر 2022.