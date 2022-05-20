حدث بياناتك.. دعم مصر خطوات تسجيل رقم الموبيل على بطاقة التموين 2022 قبل انتهاء المدة

نقدم لكم رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين لعام 2022م، من التحديثات الجديدة التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية هي إمكانية إضافة رقم المحمول الشخصي على بطاقة التموين حتى يتم التواصل بشكل أسرع من خلال الهاتف، وقامت الوزارة بفتح باب التسجيل على موقع دعم مصر الإلكتروني ولكن سيتم تسجيل بعض الفئات ثم الأخرى لأن عدد المستفيدين من التموين يصل إلى أكثر من 72 مواطن مصري مستفيد.

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

قام وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي بالكشف عن خطوات وطريقة التقديم لتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين والطريقة هي كالآتي:-

أولًا يجب على الشخص المستفيد والراغب في تسجيل رقم هاتفه أن يدخل على الموقع الرسمي الإلكتروني دعم مصر على الرابط الخاص به.

يقوم المستفيد بتسجيل دخوله بأي الطرق سواء كان مسجل جديد أو له حساب مسبق حتى يتثنى له التصفح والاستفادة من الخدمات.

بعد تسجيل الدخول بشكل صحيح يقوم المستفيد بالنقر على أيقونة “خدمة تموينية للمواطن”.

ويقوم بعدها بتفعيل رقم البطاقة وسيستلم بعدها “رقم سري”.

ثم يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منه على الصفحة الخاصة بخدمة التموين ومن بينها رقم الهاتف المحمول.

ويجب أن يكون مسجلًا في شركة الاتصالات باسم صاحب البطاقة.

في النهاية وبعد أن يتم التسجيل بشكل صحيح سيتم إرسال رسالة هاتفية على رقم هاتفك المحمول تفيد نجاح التسجيل.

وسيظهر رقمك على البطاقة في التحديث الجديد.

عدد المستفيدين من بطاقة التموين في مصر

حددت وزارة التموين في مصر عدد المستفيدين من البطاقة حيث أكدت أن هناك حوالي 23 مليون بطاقة تموين ويحصل عليها 64 مليون مواطن منهم الآباء والأم والأبناء و73 مواطن مصري يحصل على خدمة الاستفادة من الخبز فقط وذلك وفقًا لما أعلن عنه مستشار وزير التموين الدكتور عمرو مدكور.

خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين