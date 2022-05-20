صنع من الفسيخ شربات.. شاب يصنع من إطارات السيارات مجسمات تبهر العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - ترعرع النحات إبراهيم صلاح، وسط أبناء قريته بمدينة ملوى بمحافظة المنيا ويديه تشكل الأشكال من الطين، حتى هوى هذه الحرفة، فبدأ بصناعة المجسمات الصغيرة من الخردة والمسامير.

أسس ورشتة الخاصة فى فن الخردة المعدنية منذ سنوات، وبدأ بإنشاء أبجورات ونحت تماثيل بالحجم المعدنى المخصص ونماذج مجسمات للأماكن الترفيهية والافتتاحات واستنساخ من الحضارة المصرية من المعدن.

يقول إبراهيم صلاح، فى تصريح خاص لـ مبتدأ، إن بداية احتراف عمل المجسمات جاءت بنموذج قط المصريين القدماء، وكان له مردود إيجابى لدى المواطنين، ومع دعم الأصدقاء قرر أن يطور عمله وبدأ التفكير فى عمل مجسمات أكبر.

ذاع صيته عندما بدأ عمل مجسم الغوريلا "كينج كونج" فوق أحد الجبال بمدينة دهب بتجميع 250 فردة كاوتش "إطارات السيارات" المستعمل وبدأ ينشئ المسجد فى 25 يوما بمجهود فردى بكل خطواته، وبلغ وزن الغوريلا 1500 كيلو أى طن ونص حديد وكاوتش بارتفاع 7 أمتار.

وأضاف صلاح، أن العمل يعتبر هو الأول من نوعه الذى يتم تصنيعه من إطارات السيارات فى الوطن العربى بارتفاع 7 أمتار فى وادى الطويلات بمدينة دهب، مشيرًا إلى أن العمل أخذ مجهود كبير، متابعا: "اتمنى من الله أن ينال إعجاب المواطنين وشعب مصر".

وأشار إبراهيم صلاح، إلى أن أول عمل له كان قط المصريين القدماء، عندما بدأ فى جمع الخردة، وكان لذلك صدى كبير بين رواد التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا ونال إعجابهم وكان سبب شهرته فى جنوب سيناء.

وعن عمله الأخير قال: "أحد أصحاب المنتجعات السياحية فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، طلب عمل مجسم جودزيلا Godzilla ليعطى المكان رونق خاص فقمت بتجميع 200 قطعة من إطارات السيارات، لإنشاء مجسم وتمثال جودزيلا بارتفاع 5 أمتار فى 27 يوما فقط، وتم وضعه فى مدينة دهب - أعلى جبل الطويلات بوزن بلغ 1000 كيلو أى طن من إطارات السيارات المستعملة".