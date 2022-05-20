محافظ الغربية: توريد 94 ألفا و325 طن قمح

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن المحافظة قد بدأت منذ فترة فى تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح فى العام الحالى واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، لافتًا إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال 246 ألف طن من القمح فى 22 موقعًا تخزينيًا.
الجدير بالذكر أن الدولة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ برنامجًا قوميًا لتغيير منظومة تسويق وتداول القمح، وعملت على تحقيق ذلك من خلال قطاعات مختلفة، ففى القطاع الزراعى عملت على التوسع فى المشروعات الزراعية القومية بعدد من المناطق والتى تستهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتبنى مشروع قومى لتخزين الحبوب، بإنشاء عدد من الصوامع المركزية.
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