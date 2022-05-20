«الإنجيلية» تحصد جائزة التميز من الوكالة الأمريكية للتنمية

جدة - نرمين السيد - حصل مركز تقديم خدمات تطوير الأعمال الزراعية بقرية البرنسات –مركز مطاى- محافظة المنيا، التابع لوحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على جائزة التميز "دعم التكيف مع التغيرات المناخية لدعم صغار المزارعين"، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة فينبى.





وتم منح الجائزة للمركز تحت اسم "دعم التكيف مع التغيرات المناخية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قطاع الزراعة" وذلك خلال حفل التكريم الذى تم عقده فى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وقالت المهندسة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "فكرة عمل المركز جاءت مستندة على خبرة الهيئة التى اكتسبتها فى العمل مع عشرات الآلاف من صغار المزارعين لأكثر من خمسين عاما، والتى تم من خلالها تكوين المئات من روابط صغار الفلاحين فى المجتمعات المحلية وتنمية عمل الكوادر المحلية من الشركاء الميدانيين من الجمعيات القاعدية لتحقيق الهدف الأساسى من عملنا وهو تحسين نوعية حياة صغار المزارعين وأسرهم من خلال تنفيذ الكثير من التدخلات أهمها تحسين خواص التربة، زيادة الإنتاجية، دعم مستلزمات الإنتاجية وإتاحة العقود التسويقية وربط الفلاح بالأسواق الأكثر ربحية".

وأضافت صاروفيم: "تشترك الهيئة مع مشروع الخدمات المستدامة – SSA المنفذ من شركة فينبى وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID - تم تقديم خدمات استشارية وتدريبات للمركز وذلك بهدف دعم وتعزيز دور المركز فى تنمية ريادة الأعمال الزراعية مع صغار المزارعين فى الريف المصرى، وتقديرا من مشروع الخدمات المستدامة للمجهودات التى قام بها مركز تقديم خدمات تطوير الأعمال الزراعية بقرية البرنسات، بدعم ومساندة وتقديم خدمات زراعية وتدخلات حماية اجتماعية لصغار المزارعين وأسرهم وخصوصا فى وقت أزمة جائحة فيروس كورونا وما تسببت فيه من تحديات وصعوبات بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية".

يأتى نشاط المركز فى إطار استمرار العمل التنموى الذى تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، من خلال وحدة التنمية المحلية لتقديم المساندة والدعم لصغار المزارعين، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات والخدمات الزراعية المباشرة مع تقديم خدمات الدعم غير المالية، وبدأت الهيئة منذ يناير 2019 بتأسيس "مركز تقديم خدمات تطوير الأعمال الزراعية بقرية البرنسات – مركز مطاى - محافظة المنيا" لتقديم الخدمات الزراعية والدعم المطلوب لتعزيز مهارات وقدرات ومعارف صغار المزارعين من تحويلهم من العمل الفردى إلى العمل الجماعى وكذلك تعزيز مبادئ الاستثمار الزراعى لديهم.