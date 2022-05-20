بنك التعمير والإسكان يوفر شهادة دوت الخليج.. لينك مباشر للتقديم

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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /698956/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-شهادة-تحيا-مصر-لينك-مباشر-للتقديم

يوفر بنك التعمير والإسكان شهادة دوت الخليج لمدة 3 سنوات بعائد ثابت طول مدة الشهادة، الأمر الذي يجعل الكثيرون من راغبي شرائها التساؤل عن شهادة بنك التعمير والإسكان دوت الخليج وكيفية التقديم عليها، وهو ما يوضحه موقعدوت الخليجفي السطور التالية.

شهادة بنك التعمير والإسكان دوت الخليج شهادة مدتها 3 سنوات.

يمكن الإقتراض وإصدار بطاقات الإئتمان بضمانها في حدود 80% من قيمتها.

يمكن شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

يحق استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراءها ويتم إعادة احتساب.

العائد وفقا لمدة الإيداع الفعلية. لينك التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان دوت الخليج يمكن لأي مواطن التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان دوت الخليج عبر موقع المصرف الإلكتروني من هنـــــــــــــــا فوائد بنك التعمير والإسكان على شهادة دوت الخليج يوفر بنك التعمير والإسكان على شهادة تحيا مصرعائد 12.5% للأشخاص العاديين، والشخصيات الاعتبارية 11.5% ثابت طول مدة الشهادة.

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