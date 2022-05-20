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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /698954/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-الجديدة-على-الشهادات-بعد-رفع-الفائدة-2

ينشر دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري NBE الجديدة بعد رفع الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري التى تتميز بفائدة ثابتة ومتغيرة، وعلى أجل 3 و5 و7 سنوات، فأهم مايبحث عنه عملاء البنك الأهلي المصري NBE هى نسبة الفوائد بعد قرار البنك المركزي المصري الذي صدر بالأمس، وهو مايتم توضيحه بالتفاصيل.

فوائد شهادات البنك الأهلي المصري

إليكم تفاصيل فوائد شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة على النحو التالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

بلغ عائد شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية 18% ويكون الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه ومضاعفتها، ويمكن الاقتراض بضمانها بهامش 2% فوق سعر العائد. وتستهدف شهادة البنك الأهلي الأشخاص الطبيعين بالغين وقصر، ولايمكن إصدارها على سبيل الهبة أو التبرع.

البلاتينية الثلاثية

يوفر البنك الأهلي شهادة الادخار البلاتينية بعائد ثابت يصل إلى 11% وهي ذات أجل 3 سنوات، بحد أدنى للشراء ألف جنيه وتصرف دورية العائد شهريًا.

الخماسية الثابتة

وتتميز الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري بعائد ثابت طول مدة الشهادة يقيمة 10.25% وتبلغ مدتها 5 سنوات بحد أدنى للشراء لا يقل عن ألف جنيه، كما تساعد فى ضمان اصدار بطاقات الائتمان بجميع أنواعها.

شهادة أمان المصريين

وتعتبر شهادة ادخار أمان المصريين من البنك الأهلي المصري ذات عائد مرتفع يصل إلى 13% بآجال 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئات 500جنيه ومضاعفاتها، بينما يصل الحد الأقصى للشهادة 2500جنيه ، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.