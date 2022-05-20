غدًا.. طلاب الدبلومات الفنية يبدأون الامتحانات العملية

وأعلنت "التربية والتعليم"، انتهاء جميع استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، للدبلومات الفنية بمختلف أنواعها: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وشددت الوزارة، على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بلجان سير الامتحان، وفقًا للتعليمات فى هذا الشأن، ومن بينها تعقيم اللجان، وتحديد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بـ14 إلى 16 طالبًا فقط، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 380 ألفًا و753 طالبًا وطالبة، بجميع النوعيات، موزعين على 3080 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
أما لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للدبلومات الفنية بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، فيصل عددها إلى 23 إدارة، إضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية تبلغ 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة.
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