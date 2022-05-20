الصحة تشارك فى اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

جدة - نرمين السيد - شارك وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ضمن وفد حكومى، فى الاجتماع الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بالعاصمة البريطانية لندن.





حضر الاجتماع السفير شريف كامل سفير مصر فى لندن، وبندر رضا أمين عام الجمعية العربية البريطانية بلندن، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للاستثمار، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن، وعدد من المستثمرين البريطانيين أعضاء الجمعية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ألقى كلمة رئيسية فى جلسة عنوانها "صناعة الرعاية الصحية" استعرض خلالها الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرى. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار فى القطاع الصحى المصرى من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية فى كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضى وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية فى مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحى الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصرى من تطورات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزير تحدث عن الشركات الناشئة فى مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبى، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة فى عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

ونوه عبدالغفار، إلى أنه عقب انتهاء فعاليات اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، عقد الوزير، لقاءات صحفية مع وكالة أنباء أسوشيتد برس وعرب نيوز.