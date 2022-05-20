هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحصل على اعتماد التميز المؤسسى من«الاسكوا»

جدة - نرمين السيد - قامت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) ومقرها دبلن - ايرلندا بالتقييم المؤسسى الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفق معايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجى الإصدار الخامس، على مستوى المقر الرئيسى بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء.





جاء ذلك تمهيدا لحصول الهيئة على اعتماد الإسكوا لمؤسسات التقييم الخارجى للمنشآت الصحية.

وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هى أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجى للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مقيمة) تحصل على هذا الاعتماد فى العالم.

وخلال التقييم، قام فريق من الخبراء الدوليين بمراجعة النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص أكثر من 450 وثيقة تعكس الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التشغيلية، إلى جانب إجراء مقابلات مع القيادات وممثلى الإدارات التنفيذية من مختلف المستويات الوظيفية بالهيئة بالمقر الرئيسى والفروع، وكذا ممثلى بعض المنشآت الصحية التى اعتمدتها الهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وصرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن هذا الاعتماد انما يأتى ليتوج جهود الكيان التنظيمى والإدارى للهيئة ويعكس الرؤية الاستراتيجية لبناء مؤسسة حكومية حديثة تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة المؤسسية العالمية، مؤكدا أن استقلال الهيئة وخضوعها للإشراف العام لرئيس الجمهورية كان الركيزة الأساسية لتكوين هيكل إدارى وتنفيذى يضمن التعامل بحيادية مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بقواعد واحدة ويحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن سعى قيادات الهيئة والعاملين بها لتحقيق التميز العالمى لها انما يأتى ليصبح هذا الكيان الحكومى مكونا أصيلا من مكونات الجمهورية الجديدة تفعيلا لرؤية الهيئة فى "تحقيق التميز لجميع النظم والخدمات الصحية بمصر" وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وشهدت الجلسة الختامية للتقييم، والذى استمر لمدة أسبوع، استعراض خبراء المنظمة الدولية كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج المعايير التى تم اختبارها وذلك بمشاركة جميع العاملين بالهيئة.

جدير بالذكر أن فريق المقيمين الدوليين قد أشاد بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التى يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من خطط خلال الفترة التى تمثل عمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ أن تم انشاءها فى أكتوبر 2018، وهو ما احتاج الى فترة زمنية أكبر فى مؤسسات الاعتماد المماثلة فى دول أخرى، كما أثنى فريق التقييم الدولى بأداء فريق الجودة والتميز المؤسسى بالهيئة، وفرق المراجعين، ولجان الخبراء، وكذلك نظام العمل، وذلك بعد اختبار 95 إجراء ضمن 8 معايير تميز هى: الحوكمة، الإدارة الاستراتيجية والمالية والتشغيلية، إدارة المخاطر وتحسين الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المعلومات، إدارة المراجعين، الزيارات التقييمية وإدارة العملاء، الاعتماد ومنح الشهادات.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ما ذكره خبراء الإسكوا أثناء التقييم بأن ما تحقق خلال ثلاث سنوات يمثل إنجازا يفوق ما حققته مؤسسات مثيلة فى دول أخرى، يعد شهادة من أكبر جهة عالمية محايدة متخصصة فى هذا المجال يعتز ويفخر بها كل مصرى، معربا عن شكره لجميع العاملين والقيادات بالهيئة على المستوى المتميز فى العمل الذى ظهرت نتائجه بوضوح فى إشادة خبراء الإسكوا بأداء الهيئة.