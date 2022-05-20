موضوعات خطب الجمعة خلال شهر ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وموضوع الجمعة الأولى 3-6-2022م، عن سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية، أما موضوع الجمعة الثانية 10-6-2022م، عن حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية.
ويأتى موضوع خطبة الجمعة الثالثة 17-6-2022م، عن الكلمة الخبيثة، وموضوع الجمعة الرابعة 24-6-2022م، عن الحفاظ على الوطن.
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