السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان

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جدة - نرمين السيد - وأطلع السفير المصرى المسؤول السودانى، على أبرز التطورات الأخيرة فى العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما وصول وحدات من "معوضات القدرة غير الفعالة" إلى السودان منذ أسابيع، والتى ستزيد من كمية الكهرباء المصرية التى تضخ إلى الشبكة السودانية من 70 ميجاوات حاليا إلى 300 ميجاوات.
كما تمت التطرق كذلك للزيارات المتبادلة بين الوفود الفنية فى قطاعي المالية والاتصالات لنقل التجربة المصرية فى مجال إصدار الفواتير الإلكترونية للسودان، وكذلك أوجه التعاون الأخرى فى قطاعات التعليم وتأهيل الكوادر البشرية.
من جانبه، أشاد الفريق ركن إبراهيم جابر، بالعلاقات الأزلية التى تربط شعبى وادى النيل، والعمل المستمر على توطيد تلك العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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