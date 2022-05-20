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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /698938/مسيرة-حافلة-من-الإبداع-والتفاني-نقابتي-الموسيقيين-والممثلين-تنعيان-سمير-صبري

حرصت نقابتي المهن الموسيقية والثميلية لنعي الفنان الراحل سمير صبري الذي توفى اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد نعي نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية لسمير صبري

سمير صبري ونقابة الموسيقيين

حرص الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية على نعي الفنان المثقف والإنسان سمير صبري الذي وافته المنية اليوم الجمعة من خلال بيان لهم.

وجاء في البيان: “رحل سمير صبري بعد مسيرة حافلة من الإبداع والتفاني، ويشاطرون الشعب المصري جميعا والأسرة الفنية حزنهم ويحتسبونه عند الله من المرحومين والمغفور لهم بأذن الله داعين لأهله وأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان

سمير صبري ونقابة الممثلين

ومن جانبه الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شارك الجمهور والمتابعين بنشره صورة للفنان الراحل سمير صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أشرف زكي على صورة الفنان الراحل سمير صبري قائلًا: “وداعًا أيها الفنان العملاق”، وكان الفنان أشرف زكي كشف تفاصيل جنازة الفنان سمير صبري في تصريح خاص لـ دوت الخليج.

وقال أشرف زكي: “الجنازة ستقام غدا السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر عقب صلاة الظهر والدفن سيكون في الإسكندرية”.

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يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري كان يعاني مؤخرًا من أمراضي في القلب حيث خرج من المستشفى قبل أسبوعين تقريبًا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة وكان قد تم تأجيل إجرائه لعملية جراحية 3 مرات بسبب كبر سنه وتدهور حالته الصحية.

وكان يستعد سمير صبري لاستئناف تسجيل حلقات برنامجه ذكرياتي الإذاعي عقب خروجه من المستشفى حيث كانت آخر ضيوفه قبل وفاته فرح الديباني التي غنت أمام الرئيس الفرنسي مؤخرًا وقبل يدها.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير سمير صبري كان قد قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة ورصيد فني كبير شمل أعمال مثل البحث عن فضيحة، جحيم تحت الماء، الأخوة الأعداء، شنبو في المصيدة وغيرها.