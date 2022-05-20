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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /698895/3-شروط-للحصول-على-منحة-الماجستير-بوزارة-الأوقاف-2022

تستعد وزارة الأوقاف، لتلقي طلبات الراغبين في التقدم لمنحة الماجستير من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف لعام 2022.

دوت الخليج

منحة الماجستير للأئمة والواعظات

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم في المنحة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، والجامعات المصرية التي تم توقيع عددًا من البروتوكولات معها، حيث أكدت الوزارة أن المنحة ستكون مناصفة بين الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامي والجامعات المصرية، في إطار التسهيل على الباحث وعدم إلزامه بأي مصاريف مالية للمنحة طوال فترة الدراسة، بشرط أن يستمر الباحث في دراسته دون انقطاع أو رسوب أو الغياب في أي من السنوات الدراسية، وفي حالة حدوث أي منهم يتحمل الباحث مصاريف دراسته في الأعوام التالية.

قبول الطلاب العاملين بالأوقاف لدراسة الماجستير بمنحة مفتوحة

وكانت وزارة الأوقاف، جددت بروتوكول التعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية في يناير 2018، حيث استفاد منه نحو 4000 باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف، منهم 1500 من الأئمة وعاملي الأوقاف بمنحة شاملة دون تحمل أي نفقات، وتخفيض 25% لـ2500 باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف.

ووقع البروتوكول المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والذي على قبول الطلاب من العاملين بوزارة الأوقاف لدراسة دبلوم الماجستير بالمعهد منحة مفتوحة من وزارة الأوقاف، والمعهد للأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف، ولا يتحمل الباحث أي تكلفة نقدية.

3 شروط للقبول في منحة الماجستير بالأوقاف

حددت الوزارة 3 شروط لقبول الراغبين في التقدم لمنحة الماجستير من الأئمة والعاملين بالوزارة، وهي:

1- اجتياز اختبارات وزارة الأوقاف والدورات التي تحددها بالتعاون مع الجامعة.

2- أن يستمر الدارس في دراسته دون رسوب أو تغيب، وفي حالة حدوث أي منهما يتحمل الباحث مثاريف دراسته بالأعوام التالية.

3- ضرورة سرعة ملء الاستمارة وتسليمها لمدير المديرية خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.