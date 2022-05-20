وزيرة الهجرة تعقد اجتماعات مع خبراء مشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الاجتماعات التنسيقية عبر تطبيق "زووم" مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين فى عدة جلسات ضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، الذى تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع عدة وزارات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقام يومى 31 مايو و1 يونيو 2022.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم بأن هذه الاجتماعات جاءت للوقوف على الترتيبات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة أن المؤتمر يأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها عقدت هذه الاجتماعات التنسيقية مع خبراء 5 جلسات حتى الآن وهى: جلسة التمويل الصناعى (الجلسة الافتتاحية)، وجلسة الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27، وجلسة مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر، وجلسة الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وجلسة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك كله فى سبيل تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى المجال الصناعى.

وأكدت الوزيرة أنه كان هناك حرص خلال تنظيم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين فى مجال الصناعة فى عدد التخصصات الصناعية الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات من شأنها المشاركة فى تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها فى مجال توطين الصناعة.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.