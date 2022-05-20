غلق كلى لمطلع الدائرى من ربيع الجيزى فى اتجاه المريوطية (البدائل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتى تشرف على تنفيذها وزارة النقل، فإن الشركة المنفذة ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائرى للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة.





وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الســـ12ـاعة صباح يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 / 5 / 2022 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب بالمتابعة للأعمال وإزالة أى معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على قائدى المركبات والتى شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـرورا بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى والى، واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية. ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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