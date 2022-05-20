محافظ بورسعيد: انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستمر القوافل التعليمية لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور نخبة من كبار الأساتذة من داخل بورسعيد وخارجها.
وأشار المحافظ أنه تم تخصيص مراكز مجهزة على أعلى مستوى داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومعسكر بورسعيد للكشافة، ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد.
وأكد محافظ بورسعيد انه تم الاستعداد المكثف لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات، إذ تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، فى جميع المواد التعليمية ويشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوى خبرة فى مجال التدريس، فضلا عن إمكانية متابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية، وتكون المراجعات على فترتين فى جميع المواد التعليمية، وتم تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتذويدها بأحدث الوسائل الإلكترونية والتعليمية التى تساهم فى سرعة تلقى واستيعاب الطلاب للمادة التعليمية.
وناشد محافظ بورسعيد الطلاب والطالبات بالاستفادة من القوافل التعليمية، مؤكدا تقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة لمساعدة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة فى مراجعة المواد التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية، متمنيا للطلاب أن يحققوا أعلى درجات النجاح خلال العام الحالى.
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