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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698937/عميل-Vodafone-يعلق-فودافون-كاش-باب-خلفي-للاشتراك-بالنت

اشتكى عميل فودافون Vodafone من سوء الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن خدمة فودافون كاش وسيلة للاشتراك في خدمات فودافون اللإنترنت، ويستعرض دوت الخليج شكاوي عملاء فودافون عن الخدمات المقدمة.

شكاوي عملاء فودافون

قال عميل فودافون عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، "لو عندك فودافون كاش لازم تفتح الإبلكيشن أو تعمل أي حاجة لازم تكون داخل إنترنت من نفس الخط اللي عليه الخدمة، وليس واي فاي ولا اي انترنت، لازم نفس الخط يكون فيه داتا. وهذا بعيدًا عن حدود منطق”.

وأضاف: "طريقة جديدة لاستغلال الجمهور في الخدمة، دون النظر أو مراعاة أن المستخدم قد لايكون معه إنترنت من نفس الشبكة".