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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698935/مع-السلامة-يا-صديقي-عادل-إمام-ينعي-توأمه-الفني-سمير-صبري

حرص النجم الكبير عادل إمام على نعى صديقه الفنان الكبير الراحل سمير صبري، الذي توفى اليوم الجمعة بعد معاناة مع أمراض القلب.

دوت الخليجيرصد رسالة عادل إمام لـ سمير صبري

سمير صبري وعادل إمام

شارك النجم الكبير عادل إمام متابعيه وجمهوره بنشره صورة للفنان الراحل سمير صبري جمعته به في عدد من الأفلام وأبرزها “البحث عن فضيحة” الذي كان سببا في شهرتهما.

وعلق عادل إمام على صورته مع سمير صبري التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك".

يشار أن الفنان الكبير سمير صبري كان قد تحدث عن ذكرياته مع الزعيم عادل إمام الذي جمعتهما صداقة وعاد ليعمل معه في آخر أعماله حيث شكلا توأمة فنية وهو مسلسل «فلانتينو»، وقال سمير صبري في لقائه الإذاعي ببرنامج «أسرار النجوم»: “اشتغلنا سويا أدوارا قصيرة في أفلام كثيرة أشهرهم (نص ساعة جواز) مع شادية ورشدي أباظة”.

تصريحات سمير صبري

وأضاف الفنان الراحل: “والبحث عن فضيحة كان أول بطولة لنا أنا وهو وميرفت أمين، والمنتج جمال الليثي منحنا عقد بـ(ألف جنيه) لكل واحد فينا كنا مذهولين على الرقم والفيلم نفسه حبناها جدا وأنا بعدت إيفيه (إوعى تعمل كذا إلا ويحصل لواحد صاحبي متعرفوش) وكانت موجودة مرة واحدة واقترحت تكرارها وأصبحت لازمة”.

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وتابع سمير صبري تصريحاته عن عادل إمام: “ثم عملنا البحث عن الخط وجنس ناعم والمحفظة معايا، ثم كل منا ذهب لطريقه، وبعد 40 سنة رامي إمام كلمني عشان (فلانتينو) وقال لي عايز أستفيد من لازمة واحد صاحب متعرفوش، وأن نعمل معا كان له مذاق خاص، وفي أول لقاء لي مع عادل إمام نظرنا لبعض وقال لي (الزمن سرقنا يا سمير) وهزرنا وضحكنا وكانت فرصة سعيدة جدا بالنسبة إني أعمل معه ثانية وخلقنا من اللي كاتبه أيمن بهجت قمر مسلسل جيد وعجب الناس”.