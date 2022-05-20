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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698933/تفاصيل-أزمة-مصطفى-كامل-ونقله-إلى-المستشفى

شارك الملحن حسن دنيا جمهوره ومتابعيه بنشره صورة الفنان والمطرب مصطفى كامل من على سرير المستشفى دون أن يكشف عن السبب لنقله إلى المستشفى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نقل مصطفى كامل للمستشفى

مصطفى كامل في المستشفى

أعلن الملحن حسن دنيا، تعرض الفنان مصطفى كامل لأزمة صحية نقل بسببها إلى المستشفى، ونشر صورته على سرير المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على صورة الفنان مصطفى كامل التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامه اللهم امين يارب العالمين".

ومن جانبه نشر المطرب الشعبي أحمد العيسوي، صورة الفنان مصطفى كامل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها وكتب: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي اللهم أنت الشافي المعافي.. أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز العالي مصطفى كامل".

أغاني مصطفى كامل

يذكر أن آخر أغاني الفنان والمطرب مصطفى كامل كانت أغنية تحمل اسم "اتعلمت من الليالي" ضمن ألبوم "عنوان الحياة" وكانت الأغنية كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن النجم مصطفى كامل طرح أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" تزامنا مع عيد الفطر المبارك وحققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان قبلها طرح أغنية بعنوان "اسكت" ضمن الألبوم الجديد الذي يقدمه وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" كانت كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

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جدير بالذكر أن ألبوم مصطفى كامل الجديد الذي يحمل اسم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة ومختلفة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان لـ مصطفى كامل وتعاون فيها مع حسن سراج وتيتو، والتوزيع لـ باسم منير وتامر صقر ومحسن السيد وأحمد باريتون وحسن سراج وآخرين.

ويضم الألبوم الجديد للفنان مصطفى كامل أيضًا أغنية شعبية جديدة من توزيع إسلام ساسو ويذكر أن الفنان مصطفى كامل كان نقيب المهن الموسيقية قبل الفنان هاني شاكر.