قومى المرأة.. أول إجراء لسيدة ضربها زوجها بوحشية

وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم، أنه فور رصده هذا الفيديو والتحقق منه تواصل على الفور تواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس مع هذه السيدة واستقبلها بمقر المكتب، وقدم لها الدعم النفسى الأولى، والمشورة القانونية اللازمة، حيث قدمت شكوى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة والتنسيق مع النيابة العامة بشأن هذه الشكوى، بالإضافة إلى المتابعة مع السيدة لتقديم الدعم النفسى لها خلال الفترة القادمة.
وأعرب المجلس القومى للمرأة عن بالغ أسفه لمثل هذه الجرائم التى انتزعت منها صفات الإنسانية والمودة والرحمة.
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