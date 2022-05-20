التعليم تكشف تفاصيل تدريبات معلمى الابتدائية إلكترونيا (الموعد)

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى إدارات التدريب والإحصاء والتعليم الابتدائى، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن استكمال تدريب المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين.





وجاء بالخطاب: إلحاقا بالكتاب المرسل لسيادتكم مسبقاً بتاريخ 6/4/ 2022، بشأن المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، وفى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة للمعلمين، نعلن استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية من خلال هذا الرابـــــــط، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 22 مايو 2022.

الفئات المستهدفة

معلمو اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى، ويكون تدريبهم من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً.

معلمو اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائى، ويكون تدريبهم من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساءً.

مع العلم بأنه سوف يتم إعلان الجدول التنظيمى للتدريب المشار إليه حسب المحافظات من خلال المنصة تابعاً.

ووجه الخطاب مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه مشددا على كافة الإدارات التعليمية التابعة، بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على جميع التدريبات المعلن عنها على المنصة والحصول على الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة فى موعد غايته 25 مايو 2022، مع اعتبار الأمر هام وعاجل وتحت مسؤولية مدير المديرية شخصياً.