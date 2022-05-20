توريد 487 ألفا و781 طنا و932 أردبا من القمح لشون وصوامع الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن توريد 487 ألفا و781 طنا و932 أردبا من محصول القمح إلى شون وصوامع المحافظة منذ بدء التوريد وحتى الآن، من حصاد 375 ألفا و203 فدانا من إجمالى المساحات المنزرعة والتى تبلغ 423 ألفا و222 فدانا مقابل 339 ألفا و429 فدانا فى العام الماضى.





وأوضح محافظ الشرقية فى بيان اليوم الجمعة، أنه يتم حصاد القمح بالماكينات الآلية الحديثة والتى يتم تأجيرها لمزارعى القمح بنسبة تخفيض 50% لتشجيع المزارعين على سرعة حصاد ودراس المحصول وتقليل الفاقد منه، وتعبئته فى أجولة ونقله، وتقوم لجنة يرأسها مفتش تموين وتضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة بوزن الأقماح وفرزها وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين. وأكد المحافظ أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما إستثنائيا يحتاج الى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، ولذا تم الاتفاق مع مديرية الاوقاف، بتخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح، وعدم صرف الأسمدة المخصصة للمزارعين فى حالة عدم التزامهم بتوريد محصولهم، وإيقاف بطاقاتهم الزراعية.

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