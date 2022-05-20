جدة - نرمين السيد - كما قررت الوزارة، مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية فى إطار مبادرة "كلنا واحد" حتى الأول من شهر يونيو. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الداخلية تعلن استمرار منافذ أمان حتى نهاية العام وكلنا واحد ليونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.