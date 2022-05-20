الشباب: مصر تحصد ثمار النهضة الرياضية باستضافة اجتماعات «الوادا»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ارتقاء مصر من المستوى الثانى "Tire two" إلى المستوى الأول "Tire one" فى مجال الرياضة، لتكون مصر ودولة جنوب إفريقيا فقط فى المستوى الأول على مستوى قارة أفريقيا.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات له اليوم أن الرياضة المصرية تشهد طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة فى العديد من المجالات.

جاء ذلك فى ختام استضافة مصر لاجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذى للوكالة، والذى تستضيفه مصر للمرة الأولى فى الشرق الأوسط، والمرة الثانية فى القارة الإفريقية بعد أن استضافته جنوب إفريقيا عام 2013.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن ارتقاء مصر إلى المستوى الأول لتكون بين الدول المتقدمة فى مجال الرياضة هو واحد من أكبر الانجازات التى تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعد تكليلا للنجاحات التى حققتها الدولة على مستوى الميداليات والانجازات التى فاز بها أبطال مصر فى مختلف المنافسات، وكذلك البطولات الدولية التى استضافتها مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر بفضل رؤية القيادة السياسية تمضى قدما نحو التطور والتقدم فى مختلف المجالات ومنها المجال الرياضى توجها نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى الحرص على استدامة تحقيق الانجازات، والفوز فى مختلف المحافل، والاستعداد الدائم لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الدولية على أرض مصر.

وجاء ارتقاء مصر إلى المستوى الأول "Tire one" فى مجال الرياضة مستندا على عدة أمور أبرزها حصول مصر على العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة فى بطولات العالم العام الماضى، والحصول على عدد من الميداليات الأوليمبية والبارالمبية، وإقامة العديد من البطولات الدولية على أرض مصر، ووجود برنامج شامل وفعال تدعمه الوزارة بقوة على كافة المستويات المحلية والقارية والدولية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن مصر على مدار العامين الماضيين، نظمت العديد من المنافسات والبطولات الرياضية العالمية والدولية والقارية وحققت نجاحات أبهرت دول العالم المشاركة، تحت رعاية الرئيس السيسى، ومن اهمها مونديال كأس العالم لكرة اليد وبطولات كأس العالم للرماية والسلاح والخماسى الحديث والدراجات والتى توجت مؤخرا باستضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.