مقارئ للسيدات.. الأوقاف تكثف الأنشطة التفاعلية بالمساجد

جدة - نرمين السيد - واستحدثت وزارة الأوقاف، بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها: 1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين. 2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة". 4. انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال. 5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم. 6. عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية. 7. التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل. 8. التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف. 9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

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