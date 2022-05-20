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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /698934/عميل orange-أورنج-ينتقد-الشركة-لاتهمها-سوى-مصلحتها-المالية

انتقد عميل أورنج تعامله مع خدمة عملاء orange في الاستجابة لاحتياجاته، مشيرًا إلى أن شركة أورنج لاتهمها سوى مصلحتها المالية فقط، وخاصة إن تجربته مع إنترنت أورنج محذرًا المواطنين من الاشتراك معهم، ويقدم دوت الخليج شكوي عميل أورنج.

عملاء أورنج

قال عميل أورنج عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "ساشارك معكم احبتي بتجربه اشتراكي مع شركه أورنج Orange إنترنت من خلال تجربتي معها لتعم الفائدة والمنفعة والاختيار الجيد لشركة الاتصالات".

وأضاف: "وجدت أن هذه الشركةلا تهمها سوى مصلحتها الخاصة المالية الربحية في جني الأموال من المواطنين فقط بغير حق دون تقديم الخدمة التي يستحقوها عدا عن ذلك الخدمة السيئة والتعامل السيء مع الزبائن ومشتركيها عدا عن استنئاف رصيد خمسه قروش للتحدث مع موظف خدمات المشتركين الذي لا يستطيع أن يحل مشكله فقط".

واستكمل: "كإنها تجارة الربحية لهم يستغلون الناس حتى عند تقصير الشركة معهم لقد قمت بالبداية بالتوقيع معهم على اشتراك التزام انترنت مدته سنتين فبعد مضي سنتين من حقي أن افصل الخط فبادرت حينها بالتحدث معهم عبر الهاتف لفصله ولم يستجيبوا لذلك فاخذوا يراكمون علي الفواتير المنافقه دون الاستفادة مع العلم ان الخط مفصولقبل شهر من الآن دخلت معهم باشتراك انترنت اخر ودفعت فاتورة الاشتراك الثاني مع العلم اني ملتزم بالدفع شهريا، وعند التحدث مع موظفهم الذي يظن نفسه انه صاحب سلطة، بتكبر لا يجد لك حلآ للمشكله واذا بهم يراكمون علي فواتير الاشتراك القديمه فوجدت ما يقارب مبلغ 80 دينار فتفاجئت لاني لم استخدم ولا حتى واحد ميجا بايت من الاشتراك الغير مستعمل والمفصول القديم مع الاشتراك الجديد وقاموا بفصله ومخالفة بنود عقدهم معي".

orange أورنج

وتساءل عن رأي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بذلك، علما بانهم الحقوا بي الضرر تجاه فصلهم للاشتراك الثاني بغير حق بسبب تراكم الفواتير المزيفه ومخالفه الشركه بنود عقدهم معي".

وردد: حاليًا افكر بسحب جميع الخطوط الخاصة بي في شركة orange أورنج والاشتراكات الشهرية لصالح شركة آخرى تهمها الخدمة الصحيحة والكاملة ورضا العملاء".