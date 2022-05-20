انت الان تتابع تفاصيل خبر لجان مصالحة أسرية ومجالس إفتاء.. الأوقاف تعلن تكثيف الأنشطة بالمساجد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /698932/لجان-مصالحة-أسرية-ومجالس-إفتاء-الأوقاف-تعلن-تكثيف-الأنشطة-بالمساجد

أكدت وزرة الأوقاف، أنها تعمل على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، لدوره في بناء الوعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من أهم الأنشطة التفاعلية بالمساجد ما يلي: 1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين . 2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" . 4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال . 5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء المقبل. 6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية. 7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل. 8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف. 9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى. اقرأ أيضًا وزير الأوقاف: دعوات هدم مصلى قبة الصخرة استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وأشارت إلى أنها ستعلن عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجان مصالحة أسرية ومجالس إفتاء.. الأوقاف تعلن تكثيف الأنشطة بالمساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.