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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /698929/المصرية-للاتصات-We-تكشف-أسعار-خط-وي-والأوراق-المطلوبة-للشراء

كشفت المصرية للاتصالات We عن أسعار خط وي بعد الزيادة. والأوراق المطلوبة لشراء خطوط المصرية للاتصالات we سواء مكالمات أو إنترنت، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن أسعار خطوط وي وعروض باقات الإنترنت بناءً على تساؤلات الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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