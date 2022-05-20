انت الان تتابع تفاصيل خبر جنازة سمير صبري.. أشرف زكي يكشف لـ "دوت الخليج" موعد ومكان تشييع الجثمان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /698924/جنازة-سمير-صبري-أشرف-زكي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-موعد-ومكان-تشييع-الجثمان

رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا منذ قليل اليوم الجمعة بعد معاناة مع مرض القلب وخروجه من المستشفى قبل أسبوعين ومن المقرر تشييع جثمانه غدا السبت.

دوت الخليج يكشف تفاصيل جنازة سمير صبري

جنازة سمير صبري

كشف الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ دوت الخليج تفاصيل جنازة الفنان سمير صبري المقرر لها غدا السبت.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الجنازة ستقام غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وكان الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية كان قد أكد في تصريح خاص لـ دوت الخليج وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وفاة سمير صبري

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي كانت أول من أعلى خبر وفاة الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت بوسي شلبي صورة للفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة: «البقاء لله».

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعي الفنان الراحل وحرص أيضًا عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ومن ضمن النجوم الذي نعوا الفنان الراحل سمير صبري، داليا البحيري وبشرى ومنة فضالي ودينا ونبيلة عبيد والإعلامي عمرو الليثي والفنانة فيفي عبده ومنى زكي وإسعاد يونس وآخرين من النجوم.

يذكر أن الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير سمير صبري كان يواصل عمله بكل شغف حيث أكد الناقد أحمد النجار المستشار اللإعلامي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، ومدير إدارة الإعلام لمؤسسة فنون للثقافة والإعلام المنظمة للمهرجان، أنه التقى أمس الخميس مع عدد من مسؤولي المهرجان والفنان سمير صبري.

وقال إن الفنان سمير صبري كان بصحة جيدة قبل رحيله، ولم يكن أحد يتوقع أنه سيفارقنا وأعرب عن حزنه وفقدانه له بكلمات مؤثرة.