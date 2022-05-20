انت الان تتابع تفاصيل خبر "رحل الوسيم خلقا المهذب الراقي".. ماذا قالت داليا البحيري عن سمير صبري؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /698921/رحل-الوسيم-خلقا-المهذب-الراقي-ماذا-قالت-داليا-البحيري-عن-سمير-صبري

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنانة داليا البحيري، لوفاة الفنان الكبير الراحل سمير صبري الذي توفى منذ قليل عن عمر يناهز الـ 85.

دوت الخليج يرصد رسالة داليا البحيري لـ سمير صبري بعد وفاته

سمير صبري وداليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “مع السلامة يا سمسم حزينة جدا إني ملحقتش أشوفك ورحل الوسيم خُلقاً وخلقةً رحل المثقف رحل المهذب الراقي المشرف الفنان”.

وتابعت: “رحل الصديق الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري ويشاء الله عز وجل إنه يرحل في نفس يوم الذكرى السنوية الأولى للفنان الكبير سمير غانم.. ورحل السميران ربنا يتغمدهم برحمته الواسعة يارب أسألكم الدعاء والفاتحة”.

الساعات الأخيرة في حياة سمير صبري

أشار أحمد النجار المستشار الإعلامي لمهرجان السينما الفرانكفونية إلى أن الفنان سمير صبري كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان وكان يحلم بإقامة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية حيث كان في اللحظات الأخيرة من حياته حريصا على مواصلة العمل في إدارة المهرجان.

ووضع سمير صبري قبل وفاته صباح اليوم الجمعة، تفاصيل خاصة بالدورة الأولى، واستغرقت جلسة العمل الكثير من الوقت، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم قبل وفاته، وأوضح أن سمير صبري كان بصحة جيدة قبل رحيله.

وأضاف في تصريحاته له إنه لم يكن يتوقع أحدا أنه سيفارقنا، ولفت إلى أنه كان من المقرر أن تجمع جلسة عمل أخرى بين سمير صبري وإدارة المهرجان، خلال اليومين المقبلين.

اقرأ أيضًا

"مش هنقدر نوفيك حقك".. بشرى تنعي سمير صبري وتكشف تفاصيل آخر لقاء بينهما

ومن جانبه الفنان أشرف زكي كان قد كشفت لموقع دوت الخليج تفاصيل الجنازة وموعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري والمقرر لها غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر وذلك عقب صلاة الظهر.

ومن المتوقع حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن غدا في جنازة الفنان سمير صبري ولكن حتى الآن لم يتم تحديد تفاصيل العزاء.