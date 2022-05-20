ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة

جدة - نرمين السيد - نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية موجهة لكوادر المجلس القومى للمرأة تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة)، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.





وجاءت هذه الدورة لكوادر المجلس القومى للمرأة إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين بالتحديات التى يواجهها الأمن القومى.



وتم خلال الورشة التدريبية مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى، وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعى نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التى تحققت فى الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين.

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.