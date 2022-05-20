وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة بلا مأوى بالمنوفية وتقديم الدعم لمريض سرطان

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.





وأشارت الشكوى إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى تعانى من اضطرابات نفسية وعصبية، وذلك بجوار الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وفور تلقى الشكوى تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى ومدير مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، وعليه فقد تم توجيه فريق عمل من إدارة أشمون الاجتماعية لبحث ودراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تطلب الأمر التنسيق من خلال المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وقسم شرطة أشمون.

وفى هذا الإطار وفور وصول أعضاء فريق العمل إلى موقع الشكوى واستدعاء الإسعاف، حيث تم نقل المواطنة إلى مستشفى الأمراض النفسية بميت خلف، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبى، فقد تقرر إيداع المواطنة بلا مأوى بمستشفى الأمراض النفسية بالمجمع الطبى بميت خلف بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية لرب أسرة بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، حيث يعانى المواطن من ورم سرطانى بالقولون، الأمر الذى حال دون قدرته على مواصلة العمل وسد احتياجات الأسرة ونفقات العلاج.

وفى هذا السياق وفور تلقى الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، وعليه فقد تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تبين أن المواطن متزوج ولديه أربعة أبناء بينهم اثنان بالتعليم الابتدائى وآخرين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب سوء الحالة المعيشية، علما بأن المواطن كان يعمل سائق الا أن سوء الحالة الصحية حال دون قدرته على مواصلة العمل.

وفى هذا الإطار فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بقيمة 500 جنيه لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى توجيه المواطن لبنك فيصل الإسلامى لصرف مساعدة مالية ، فى حين قد تم صرف مساعدة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية بقيمة 500 جنيه كمساهمة فى علاج المواطن، وكذا التنسيق مع إحدى الجمعيات لصرف مساعدة مالية ومواد تموينية لسد إحتياجات الأسرة، فى حين تولت إحدى الجمعيات الخيرية تحمل نفقات الفحوصات والأدوية غير المتوفرة على نفقة الدولة.

ومن جانبها تتابع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع أجهزة وزارة الصحة والسكان بشأن متابعة الحالة الصحية للمواطن.