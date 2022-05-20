96 % نسبة تنفيذ تجديد مستشفى طهطا العام بسوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ سوهاج إلى أن المستشفى تشهد أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.



وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المشروع ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقد بدأ العمل به فى فبراير 2020م، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سريرا أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120 أسرة نوعية"، مشيرة إلى أن المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سريرا للغسيل الكلوى، واستقبال طوارئ يضم 19 سريار، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.



وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالى مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالى مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوى، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.