قافلة طبية تكشف على 989 مواطنا بقرية العمرة فى قنا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .





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